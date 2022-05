vv Hoogeveen dreigt weer naast de pot te pissen

VOETBAL - Het zal toch niet weer? Voor de zoveelste keer lijkt vv Hoogeveen na de winterstop een geweldige uitgangspositie te verspelen. Sinds de jaarwisseling is de formatie van trainer Nico Haak wisselvallig en verliest het de duels tegen de directe concurrenten. Be Quick 1887 en TOGB wonnen van de Hoogeveners en vandaag kwam daar een derde pijnlijke tik overheen. Alphense Boys won, in Hoogeveen, met 1-4.

Door dat verlies is Hoogeveen de koppositie kwijtgeraakt aan TOGB, dat tot vanmiddag alleen een minder doelsaldo had dan de Drentse ploeg. Het verschil is nu drie punten in het nadeel van Hoogeveen en dat met nog vijf duels te spelen. SJC staat bovendien op gelijke hoogte met Hoogeveen en Be Quick 1887 heeft één punt minder. Twee punten daaronder staat HBS.