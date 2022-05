FC Emmen Podcast #34: Hi Ha Hilterman en de vergeten assistent

In de 34e FC Emmen Podcast van het seizoen staat het panel er dan ook uitgebreid bij stil. Wat bezielde Hilterman om te roepen dat hij in de winterstop een fout had gemaakt én dat hij de supporters vroeg waar hij het volgend seizoen moet spelen? Was het een vooropgezet plan of sprak hij op het podium voor al die duizenden Emmen-fans gewoon wat hij diep van binnen voelde? Duidelijk is wel dat de spits voorlopig uit de selectie is gezet bij NAC.