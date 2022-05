Hurry-Up laat publiekstrekker Vrgoc gaan

HANDBAL - Hurry-Up laat publiekstrekker Dragan Vrgoc (30) naar Luxemburg gaan. De Kroatische cirkelspeler heeft nog een doorlopend contract in Zwartemeer.

In november 2017 kwam Vrgoc via het Turkse Göztepe SK in Zwartemeer terecht. Met zijn uitstraling en drive wist hij snel de harten van de fans van Hurry-Up te veroveren. Samen met positiegenoot Sjoerd Boonstra vormt Vrgoc het middenblok van de Zwartemeerders.