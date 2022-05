Janien Lubben maakt debuut op WK duatlon in Denemarken

DUATLON - Janien Lubben (37) uit Emmen maakt zaterdag haar debuut bij het wereldkampioenschap duatlon. In het Deense Viborg staat ze aan de start voor een wedstrijd over 10 kilometer lopen, 60 kilometer fietsen en als afsluiting nog eens 10 kilometer lopen.

Lubben kennen we vooral uit de triatlon-sport. Maar omdat ze ook nog een fulltime baan als docent op het Carmelcollege in Emmen heeft, moest ze noodgedwongen op zoek naar wedstrijden dichtbij huis. En zo kwam ze terecht op het Europees kampioenschap duatlon in het Duitse Alsdorf. Daar werd ze begin vorige maand verrassend zevende en daarom nodigde de bondscoach haar uit voor het wereldkampioenschap.

Verrast

"Ik heb mezelf verrast met het lopen daar. Ik zat meteen in de kopgroep. En na afloop vroeg de bondscoach of ik mee wilde naar het WK", reageert Lubben die inmiddels naar het Duitse Fürstenau is verhuisd. "Het is bijna zeshonderd kilometer rijden naar Viborg. Maar aangezien het in de schoolvakanties valt, kan ik deze wedstrijd mooi meepakken."

Dat ze op het EK zo goed voor de dag kwam, komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. "Bij de triatlon zijn lopen en fietsen sowieso m'n beste onderdelen. En zeker bij het lopen heb ik de laatste tijd grote sprongen gemaakt. In de winter ben ik meer interval gaan doen. En dat betaalt zich uit."

Lubben wordt als triatlete begeleid door voormalig wereldkampioene Yvonne van Vlerken. "Zij denkt ook dat deze run-bike-runs alleen maar ten goede komen aan mijn triatlons. Misschien past de duatlon van nature wel het beste bij me, maar ik blijf trouw aan de triatlons. Daar zijn toch meer grote wedstrijden en ik worstel me wel door dat zwemmen heen."

Parcours

Morgen vertrekt Lubben naar Denemarken waar een heuvelachtig parcours met kasseien op haar ligt te wachten. Ze start zaterdagmorgen al om 9.05 uur.

Leeftijd