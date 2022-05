Ingmar Berga per direct verder als assistent-ploegleider bij Jumbo Visma

MARATHONSCHAATSEN - Voormalig marathonschaatser Ingmar Berga (37) uit Hoogeveen blijft z'n sport trouw. Hij wordt per direct de assistent van Peter de Vries bij de marathonploeg van Jumbo Visma.

De Vries was maar liefst negen jaar de ploegleider van Berga. Eind vorig seizoen moest de Hoogevener noodgedwongen een punt achter z'n loopbaan zetten omdat hij last van z'n hoofd bleef houden na een val van z'n fiets.

"Toen ik in januari kenbaar had gemaakt dat ik ging stoppen, zei ik tegen Jac Orie dat ik graag iets voor de ploeg wilde doen. Vervolgens hebben we gekeken hoe we dat het beste konden invullen en daar is deze mooie functie uitgerold", reageert Berga.

'Recht voor z'n raap'

Door zijn schat aan ervaring en koersslimheid denkt de meervoudig Nederlands kampioen op kunstijs een goede toevoeging te zijn voor het team van De Vries. "Ik ben meestal recht voor z'n raap en zeg wat ik denk. Ik vind het mooi als ik de jonge jongens kan helpen om de juiste tactiek te kiezen en goede uitslagen te rijden. Topsport is supermooi, maar het gaat uiteindelijk om één ding en dat is winnen. Ik denk dat we daar zeker nog stappen in kunnen maken."

De Vries vindt het 'hartstikke goed' dat Berga betrokken blijft bij het team. "Dit wordt het tiende jaar dat we gaan samenwerken. We kennen elkaar erg goed en ik heb er alle vertrouwen in dat we zowel elkaar als het team kunnen versterken." De staf van het marathonteam van Team Jumbo-Visma blijft met Diane Valkenburg als trainster en Bob Stoker als fysiotherapeut verder intact.

Van Damme

Bij de schaatsploeg vinden er wel een paar wijzigingen plaats ten opzichte van vorig seizoen. Jorrit Bergsma en Arjen van Damme versterken de gelederen van Team Jumbo-Visma en nemen de plekken in van de naar Team Reggeborgh vetrokken Bart Hoolwerf en de gestopte Berga.

Carrière Berga