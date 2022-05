FC Emmen in knalroze tegen ADO Den Haag

VOETBAL - Kersvers kampioen FC Emmen speelt de laatste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie in het roze. Met de speciale shirts wordt de verlengde overeenkomst met hoofdsponsor EasyToys gevierd.

Emmen neemt het morgen in eigen huis op tegen ADO Den Haag. De knalroze shirts worden na de wedstrijd gesigneerd en geveild, de opbrengst gaat naar Dance4Life. Het geld wordt ingezet voor het seksuelevoorlichtingsprogramma voor jongeren. Naast shirts veilt EasyToys ook een workshop 'How to sextoy' en een rondrit in de truck van het bedrijf.

In maart werd bekend dat de verkoper van seksspeeltjes langer aan FC Emmen verbonden blijft als hoofdsponsor. "Prachtig dat ons vertrouwen in de club terecht was en ze het ultieme doel hebben gerealiseerd: de terugkeer naar de Eredivisie", zegt CEO Eric Idema van EQOM Group, het moederbedrijf van EasyToys. "Met deze opvallende shirts vieren we samen het succes en sluiten we het seizoen extra feestelijk af."