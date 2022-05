Dít zijn 'onze' mannen bij het WK Pencak Silat

VECHTSPORT - Het gaat er hard aan toe op de training in voorbereiding op het WK Pencak Silat. Vechtersbazen Rex Burema (33) uit Annen en Ben Smit (38) uit Smilde hebben zich geplaatst voor dat WK eind juli in Maleisië. Maar wat is dat precies...Pencak Silat?

"Het is een explosieve sport. Het is een beetje een mix van kickboksen en judo", verklaart Rex Burema uit Annen. Hij heeft in Groningen z'n eigen sportschool, geeft daar training in Pencak Silat en gaat zelf eind juli voor de tweede keer naar het wereldkampioenschap.

Full-contact

"Het is full-contact. Maar bij Silat mag je niet op het hoofd, alles moet dus op het lichaam. En alle stoten en schoppen moeten hard zijn anders krijg je geen punten", gaat Burema verder.

"Bij een stoot krijg je één punt, bij een schop krijg je twee punten en als je iemand naar de grond werkt met een worp, een schaar of een veeg krijg je drie punten", vult Ben Smit aan. Smit komt uit Smilde en is 38 jaar. Hij is eind juli debutant op het WK in Maleisië in de Open klasse boven de 110 kilo.

Strafpunten

Een wedstrijd gaat over drie keer twee minuten zuivere vechttijd. Bij tussenkomst van een scheidsrechter wordt de klok dus stilgezet. Ook kun je tijdens een wedstrijd strafpunten krijgen.

"Als iemand op de grond ligt en je maakt nog te veel technieken dan kun je strafpunten krijgen. Dat geldt ook als je buiten de cirkel komt en als je iemand op het hoofd raakt", licht Smit toe. "Dan krijg je gelijk vijf of tien strafpunten. Dus dan wordt het wel heel erg lastig om nog goed te presteren", vult Burema aan.

De bakermat van Pencak Silat is Indonesië. De Aziatische landen voeren internationaal dan ook de boventoon. De sport heeft de ambitie om Olympisch te worden, maar zover is het nog niet.