Kan wielrenner Elmar Reinders de stap naar de World Tour nog maken?

WIELRENNEN - Elmar Reinders leeft al jaren als prof. Toch fietst hij bij het bescheiden Deense Riwal Cyclingteam op het derde niveau van de wereld. Maar in twee maanden tijd heeft de 30-jarige Assenaar al vijf zeges achter z'n naam. En dus rijst de vraag: kan hij nog een stap hogerop maken?

"Mocht er ooit een kans komen in een grotere ploeg en dan in een ondersteunende rol dan zou dat ook kunnen", reageert Reinders. "Het is toch mooi als je in je carrière nog een keer de kans krijgt om een grote ronde te rijden."

'Ik ben in gesprek'

Maar de vraag is of hij op z'n dertigste die kans nog krijgt? "Dat gaan de komende weken uitwijzen, want ik ben in gesprek", vertelt Reinders die verder nog niet wil uitweiden met wie hij spreekt.

Na de Elfstedentocht in Leeuwarden begin maart, won hij ook een etappe in Olympia's Tour en Circuit des Ardennes. Daarna volgden nog de Arno Wallaard Memorial en een etappe in de Tour de Bretagne. Buiten een neus voor de goede ontsnapping en een sterke sprint zijn er nog wat redenen aan te wijzen voor het succes.

'Alleen tevreden met eerste plek'