Dick Lukkien: 'Hilterman kan van grote waarde zijn voor NAC in de play-offs'

VOETBAL - Nog één duel en dan zit het seizoen voor de spelers en technische staf van FC Emmen erop. In het thuisduel tegen ADO Den Haag komt er voor de Drentse club vanavond een eind aan een uiterst succesvol seizoen, dat werd bekroond met een periodetitel, promotie en (vorige week) het kampioenschap. Maar er kan nog een vierde prijs bijkomen, namelijk de vierde periodetitel.

Bij minimaal een gelijkspel ontvangt de Drentse club na afloop van het duel tegen ADO Den Haag voor de tweede keer dit seizoen een bronzen schild. Zelfs een nederlaag kan voldoende zijn, maar dan mag FC Eindhoven niet winnen bij FC Volendam.

'Genoeg om voor te spelen'

"We gaan vol voor die prijs", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien na de laatste training in aanloop naar de afsluitende wedstrijd. "En er is meer om voor te spelen. Zo staat Lorenzo Burnet bovenaan in het VI-klassement en willen we uiteraard het seizoen in stijl afsluiten voor ons eigen hondstrouwe publiek."

ADO geeft veel spelers rust in aanloop naar de play-offs

Met welke spelers Lukkien zal starten liet hij donderdagmiddag nog in het midden. Het elftal waarmee ADO Den Haag naar Drenthe komt is ook onbekend, althans de kwaliteiten van dat team. Met het oog op de nacompetitie die voor Den Haag maandag of dinsdag begint krijgt een groot gedeelte van de vaste kern namelijk rust. Alleen basisklanten Tyrese Asante, Samy Bourard, Amar Catic en doelman Alessandro Damen starten in Emmen. De overige zeven spelers bestaan uit wissels en jeugdspelers.

Dat betekent bijvoorbeeld dat ADO-spits Thomas Verheydt de kans op de topscorerstitel in de Keuken Kampioen Divisie laat schieten. De aanvaller heeft last van een lichte blessure aan zijn bovenbeen en wil geen risico's nemen met het oog op de nacompetitie (al informeerde hij deze week nog wel bij Jeroen Veldmate naar de opstelling van FC Emmen). Door zijn plek op de tribune kan Verheydt geen topscorer meer worden van de de eerste divisie. De robuuste spits eindigt op 30 treffers, terwijl ex Emmen-spits Thijs Dallinga op 31 staat. FC Volendam-spits Robert Mühren staat op 29 goals.

Jeredy Hilterman

Uiteraard keek Dick Lukkien ook nog even terug op het kampioensfeest van afgelopen weekend. "Mijn verwachtingen werden wederom overtroffen. Al die mensen, ook tijdens de rondrit, hebben diepe indruk op me gemaakt." Uiteraard kwam ook Jeredy Hilterman nog even aan bod in FC Emmen Rood Wit TV . De NAC-spits, die door FC Emmen werd uitgenodigd om mee te feesten, pakte tijdens de huldiging de microfoon en deed enkele uitspraken die hem in Breda niet in dank werden afgenomen. Hilterman werd een dag later uit de selectie gezet en moet nog tot het weekend wachten op meer duidelijkheid.

'De mensen, die niet begrijpen dat we Jeredy hebben uitgenodigd, begrijp ik niet'

"Ik heb gelezen dat sommige mensen het belachelijk vonden dat we hem hadden uitgenodigd. Nou, ik begrijp die mensen niet. Jeredy heeft voor de winter een zeer belangrijke rol gespeeld voor ons. In goed onderling overleg is hij in de winter vertrokken. Daarin zijn we heel open en eerlijk naar elkaar geweest en de club kon bovendien nog een prima transfervergoeding krijgen. Wat hij op het podium zei was niet handig, maar om hem daar nu op af te rekenen gaat mij veel te ver", aldus Lukkien.