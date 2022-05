Liveblog: FC Emmen - ADO Den Haag

Een feestwedstrijd. Dat moet het duel tussen FC Emmen en ADO Den Haag worden. Feest omdat FC Emmen kampioen is, maar ook omdat er een derde prijs aan de Drentse prijzenkast toegevoegd kan worden: de vierde periodetitel.

Een bronzen schild is waar FC Emmen vanavond dus voor speelt, maar natuurlijk ook voor de eigen aanhang die zich dit jaar niet onberoerd heeft gelaten. Door menigeen geroemd vanwege hun trouw, steun, sfeeracties en positieve gedrag gedurende het hele seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

ADO Den Haag treedt aan in een bijzondere opstelling. Trainer Giovanni Franken stelt weinig vaste basisklanten op. Clubtopscorer Thomas Verheydt is bijvoorbeeld helemaal niet van de partij. Daarvoor kiest de oefenmeester vanwege de belangrijke play-offwedstrijden die er volgende week aan komen voor de club uit de Hofstad.

Het duel tussen FC Emmen en ADO Den Haag is in zijn geheel live te volgen via onderstaand liveblog, maar ook op Radio Drenthe doen verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma live verslag. Luister gerust mee!