Liveblog: FC Emmen - ADO Den Haag 3-0 [gesloten]

De Drentse doelpuntenmakers waren Burnet, Mensen en Güclu. De goals vielen pas na de rust, want voor de rust liep het stroef bij de kampioensploeg. Desondanks wist Emmen het bronzen schild in de wacht te slepen als periodekampioen.

Lukkien begon met een vertrouwde startopstelling, in tegenstelling tot zijn collega-trainer Giovanni Franken. Clubtopscorer Thomas Verheydt was bijvoorbeeld helemaal niet van de partij. Dit besluit is hoogstwaarschijnlijk genomen vanwege de play off-wedstrijden in het achterhoofd.