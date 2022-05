Jan Zwiers terug bij FC Emmen, ook Bokel en Bijl in RvC

Oud-doelman Jan Zwiers keert terug bij de club waar hij in het verleden onder de lat stond. Voor de tweede keer, want de 55-jarige werd in 2019 algemeen directeur van FC Emmen. In coronatijd kon hij zijn ei niet kwijt, waarna hij vertrok. De in Aalden woonachtige Zwiers werd wethouder in het zakencollege in Hoogeveen.