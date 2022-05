FC Emmen sluit seizoen in stijl af: 3-0 tegen ADO Den Haag

VOETBAL - Het hondstrouwe en dolenthousiaste publiek in De Oude Meerdijk moest lang wachten op enig vertier, maar werd in de tweede helft rijkelijk beloond. FC Emmen sloot het promotiejaar in stijl af door met 3-0 te winnen van ADO Den Haag. Het leverde de kampioen de derde prijs van het seizoen op: de vierde periodetitel.

Lorenzo Burnet met een fraai stiftje, Rui Mendes met zijn vijftiende treffer van het seizoen en invaller Metehan Güçlü zorgen voor de doelpunten en dolle vreugde in het stadion van FC Emmen.

17 keer de nul

FC Emmen, dat voor de 17e keer de nul hield, sluit het seizoen af met 83 punten uit 38 wedstrijden. Daarmee bleef de Drentse club nummer twee, FC Volendam, acht punten voor.

Brouwer bewijst klasse

Voorafgaand aan het duel kregen Rui Mendes en Dick Lukkien een bronzen schild uitgereikt als respectievelijk beste speler en trainer van de vierde periode, waarna het duel prima begon voor FC Emmen. De thuisclub zette het gemankeerde ADO Den Haag (dat in aanloop naar de play-offs koos voor spelers van het tweede garnituur) met de rug tegen de muur. Probleem was echter wel dat Emmen nauwelijks kansen afdwong. Sterker nog, naarmate de eerste helft vorderde kregen de gasten zelfs de beste kansen. Maar zoals zo vaak liet Brouwer zien dat hij dit seizoen de meest betrouwbare doelman van de Keuken Kampioen Divisie was, die na afloop terecht de Tonny van Leeuwen-trofee kreeg uitgereikt als minst gepasseerde doelman in het betaalde voetbal.

GOALS!

Na rust speelde FC Emmen in een versnelling hoger en was het wachten op de 1-0. Die viel nadat Rui Mendes en Metehan Güçlü al drie kansen lieten liggen. Lorenzo Burnet was de maker. De linksback deed dat uiterst subtiel met een stiftje. Kort daarna rondde Rui Mendes een assist van Azzeddine Toufiqui af: 2-0. Het slotakkoord, qua goals betreft, was voor Güçlü die een schitterende aanval via onder andere Veendorp en invaller Ben Scholte gedecideerd binnen schoot.