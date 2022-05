Dick Lukkien: 'Ik de beste trainer? Zou misschien wel logisch zijn'

De kans is groot dat de oefenmeester komende donderdag nog een prijs in ontvangst kan nemen. Op die dag vindt er namelijk een gala plaats waar de prijs voor beste trainer van het seizoen wordt uitgereikt.

Lukkien zou het leuk vinden om die prijs in ontvangst te nemen, al roemt hij met name zijn collega's in de technische staf: "Ik krijg natuurlijk die prijs, maar het is voor ons allemaal. Al krijgt hij bij mij een mooi plekje." Net als bij de pupillen zal de trofee iedere week ergens prijken behalve bij één iemand thuis. "Bij iedereen behalve Gerard Wiekens", lacht Lukkien tot slot.