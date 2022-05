Michael Brouwer wint Tonny van Leeuwen-Trofee. 'En nu? Afwachten'

VOETBAL - Voor de zeventiende keer hield Michael Brouwer gisteravond zijn doel schoon, waarna hij met recht de Tony van Leeuwen-Trofee in ontvangst mocht nemen als minst gepasseerde doelman in het betaalde voetbal. De doelman van FC Emmen is de opvolger van Jay Gorter, die vorig jaar met Go Ahead Eagles een geweldig seizoen kende.

"Ik vind het een hele eer om deze prijs te ontvangen. Ik sta in het rijtje met André Onana en Jeroen Zoet, maar ook met keepers als Edwin van der Sar en Hans van Breukelen. Prachtig", aldus Brouwer.

Gorter vertrok overigens, na zijn topjaar bij Eagles, naar Ajax. Waar Brouwer volgend seizoen keept is nog onduidelijk. "Het staat in de sterren. Ik wil dolgraag blijven, FC Emmen wil me dolgraag houden, maar er is uiteraard nog een partij."

'FC Emmen is druk bezig'