Lorenzo Burnet stelt FC Emmen-fans gerust: 'Tot volgend seizoen'

VOETBAL - Hij verdubbelde zijn aantal doelpunten dit seizoen in de allerlaatste wedstrijd. En hoe! Met een fraai wippertje passeerde Lorenzo Burnet ADO-doelman Allessandro Damen, waarmee de verdediger gisteravond de ban brak in het duel dat uiteindelijk met 3-0 werd gewonnen.

"Het was wel een lekkere goal, hoor ik van iedereen", lachte Burnet. "Het was heel subtiel, dat wel, maar ik schreeuw niet van de daken dat het een weergaloze goal is. Ik blijf bescheiden."

De linksback, die naar alle waarschijnlijkheid gekroond wordt tot beste speler van de Keuken Kampioen Divisie door voetbalweekblad VI, is ook bescheiden over zijn seizoen. "Persoonlijk vond ik het moeizaam. In veel duels haalde ik niet het niveau dat ik kan halen. Met twee goals en één assist vind ik mijn aandeel in aanvallend opzicht te mager. Uiteraard moet je als verdediger in eerste instantie kijken naar het defensieve gedeelte en dat was dit jaar heel goed, maar als speler wil je natuurlijk altijd meer."