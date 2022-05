Het doek valt voor Noordscheschut: degradatie uit hoofdklasse

VOETBAL - Het doek is gevallen voor vv Noordscheschut in de Hoofdklasse B. De ploeg is officieel gedegradeerd, nadat het vanmiddag met 1-0 verloor tegen VV Berkum. Marc van der Meulen tekende met een benutte penalty het doodvonnis van de Drentse ploeg, dat volgend seizoen gaat uitkomen in de Eerste Klasse : 1-0.

Het voetbal was in het eerste halfuur niet om aan te gluren. Beide ploegen hadden moeite om de bal in de ploeg te houden en kwamen niet tot kansen. Dat veranderde in het laatste kwartier van de eerste helft toen Berkum een paar keer voor het doel kwam, zonder daarbij tot echt gevaar te komen. De grootste kans van de eerste helft was voor Noordscheschut, toen Mees Vos alert reageerde op een te korte terugspeelbal, maar zijn poging smoorde in de handen van keeper Veurink.

Strafschop

Tien minuten in de tweede helft werd de ban gebroken. Er was geen wolkje aan de lucht voor de Schutters totdat Kevin van Dalen een doldwaze actie maakte in zijn eigen zestien meter en daarbij een speler van Berkum vloerde. Een terechte penalty voor Berkum die werd benut door captain Marc van der Meulen: 1-0.

In de periode daarna wist Noordscheschut ook geen potten te breken. In aanvallend opzicht kwam het simpelweg tekort en wist het weinig tot geen kansen te creëren. In de absolute slotfase werd het via de ingevallen Robbert-Jan Hamberg nog gevaarlijk via een vrije trap, maar keeper Veurink keek de poging naast. Uiteindelijk viel de goal niet en nam Berkum de punten weer mee naar Overijssel.