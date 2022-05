Janien Lubben (37) maakt spetterend debuut bij WK Duatlon

DUATLON - Janien Lubben (37) uit Emmen is bij het wereldkampioenschap duatlon in het Deense Viborg als vijfde gefinisht. Voor de tien kilometer lopen, zestig kilometer fietsen en nog eens tien kilometer lopen had ze 3 uur, 7 minuten en 38 seconde nodig.

"Ik ben hier mega-blij mee. Ik kom niet vaak tevreden over de finish, maar nu wel. Hoewel ik met het fietsen zelfs even op de derde plaats heb gelegen", reageert Lubben.

Veel wind

De omstandigheden in het Deense Viborg waren prima, alleen de wind was een pittige tegenstander. "Iedereen klaagde daar na afloop over, maar eigenlijk hou ik er wel van om tegen de wind in te beuken. Ik vond de kasseien bergop vooral erg zwaar. Maar verder was het een glooiend parcours dat goed liep."

Ketting van de fiets

Bij haar eerste wissel van het lopen naar het fietsen moest Lubben bij het opstappen haar ketting nog op de fiets leggen. "Normaal ben ik iemand die langzaam wisselt omdat het anders toch misgaat. Vandaag was ik redelijk snel. Maar toen ik buiten het parc fermé op m'n fiets wilde springen lag de ketting eraf, maar ik had hem er gelukkig wel redelijk snel weer op."

Wat Lubben betreft smaakt de run-bike-run naar meer. "De triatlon en de duatlon bijten elkaar niet, dus dat scheelt. Over twee weken doe ik weer m'n eerste triatlon en over vier weken heb ik er weer een in Hamburg. Maar deze duatlon is goed bevallen."

Podium

De wereldtitel ging in Denemarken met overmacht naar de Zwitserse Melanie Maurer. Zij kwam tot een eindtijd van 2 uur 54 minuten en 50 seconde. Het zilver was voor de Deense Line Thams in 3.03.45. En het brons ging met 3.05.11 naar de Zwitserse Sarah Noemie Frieden.