VKW-trainer Karlo Meppelink genomineerd voor beste amateurtrainer

VOETBAL - Karlo Meppelink is genomineerd voor amateurtrainer van het seizoen 2021/2022 in Noord-Nederland door de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON). De 52-jarige Hoogevener dankt zijn nominatie aan zijn prestaties als coach van VKW uit Westerbork in de Eerste Klasse F. Daarnaast is hij ook werkzaam als jeugdtrainer bij FC Emmen.

Meppelink is een van de drie trainers die uit het Noordelijk district van het amateurvoetbal is genomineerd. Zijn concurrenten zijn Dick Krommenhoek van Oldeveste '54 uit Steenwijk en Steven Wuestenenk van Be Quick 1887 uit Groningen. Als Meppelink wordt verkozen, dan mag hij zich de beste amateurtrainer van Noord-Nederland noemen.

Kampioenskandidaat

VKW doet dit seizoen nog volop mee in de strijd om het kampioenschap in de Eerste Klasse F. Met een wedstrijd minder gespeeld bedraagt de achterstand op koploper Hoogezand 4 punten. VKW heeft nog 6 wedstrijden te spelen en op de laatste speelronde nemen de Börkers het thuis op tegen Hoogezand. Kortom, de ploeg van Meppelink heeft de touwtjes volledig in eigen hand.

VVON roemt Meppelink om zijn positieve benadering van het voetbal. Hij focust zich op wat er goed gaat in zijn ploeg en zijn team zoekt in de wedstrijden vaak naar de voetballende oplossing. Ook gebruikt hij bij VKW voornamelijk spelers uit eigen jeugd en heeft hij dit seizoen verschillende spelers laten debuteren in het 1e team.

