Nieuw jaarcontract voor Ferreira en Boonstra bij Hurry-Up

De Portugese goalie is bezig aan zijn eerste jaar bij Hurry-Up. Samen met Boris Tot, die de meeste speelminuten onder de lat maakt, vormt Ferreira na de zomer het keeperskoppel in Zwartemeer.

Door de kruisbandblessure van jeugdinternational Jorick Pol (18) zijn de onderhandelingen met Ferreira in een stroomversnelling gekomen. Trainer/coach Joop Fiege van Hurry-Up: "David is een voorbeeld voor iedereen. Werkt keihard, is superfit en heeft schitterende reflexen. Ook is hij zeer leergierig en ligt goed in de groep."