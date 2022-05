Slordig HZVV verliest met 2-1 van Eemdijk

VOETBAL - Voor de derde week op rij heeft HZVV niet weten te winnen. Op bezoek bij Eemdijk uit Bunschoten verloren de Hoogeveners nipt met 2-1. HZVV blijft op de 7e plaats staan in de Hoofdklasse B.

In een slordige openingsfase speelde de wedstrijd zich met name af op het middenveld. Beide ploegen creëerden weinig kansen, op een aantal dode spelsituaties van Eemdijk na. Na een blunder van HZVV-verdediger Alex Zomer dook Ter Burg vanuit het niets op voor de keeper, maar Rodney Rosink bracht knap redding. De ploeg van trainer Rick Mulder wist in de eerste helft nauwelijks dreigend voor het doel van Eemdijk te komen en de thuisploeg had de meeste aanspraak op een doelpunt. Dit constateerde Mulder zelf ook: "In de eerste helft zijn we een aantal keer goed weg gekomen".

Vijf minuten voor rust ging het dan toch mis voor HZVV. De 1-0 voor Eemdijk in de 40e minuut was typerend voor de wedstrijd. Vanuit een corner belandde de bal via de kluts en een speler van HZVV in het doel.

Tweede helft

Een aantal minuten na rust trok HZVV de stand gelijk. Een verre uittrap van keeper Rodney Rosink belandde achter de verdediging van Eemdijk. De rappe Kelly Joao maakte hier optimaal gebruik van en schoof de bal onder de keeper door, 1-1.

10 minuten na rust leed Lorenzo Valente slordig balverlies op de middellijn. De gastheren maakten optimaal gebruik van de slordigheid van HZVV. Ditmaal was het Argjend Selimi die de bal koelbloedig langs Rosink schoof, 2-1.

Penaltymoment

In de tweede helft golfde het spel op en neer en konden beide ploegen nog een treffer maken. Kelly Joao schoof de bal maar net voorlangs en HZVV werd een penalty ontnomen na een overtreding op Kevin van Dalen in het strafschopgebied. De scheidsrechter zag er echter niets in, waardoor HZVV op achterstand bleef. Stormram en aanvoerder Alex Zomer werd in de slotfase naar voren gestuurd door Mulder: "We hebben Zomer nog vooruit gezet, dan is het pompen en hopen dat de bal een keer goed valt". Dit gebeurde niet, waardoor HZVV de wedstrijd met 2-1 verloor.