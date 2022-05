DVS'33 stuit opmars ACV: 'We lopen op onze tenen'

De Boer hoorde links en rechts ook de dromen en de verwachtingen van enkele supporters over een hoofdrol in de laatste periode. "Maar dat zijn mensen die geen verantwoordelijkheid dragen, die ook niet weten hoe mijn team ervoor staat. Die weten niet dat mijn team op haar tenen loopt, dat we ook vandaag weer spelers moeten missen door blessures en dat we - niet voor het eerst - een speler geblesseerd naar de kant moeten halen."

Omschakeling

ACV begon overigens prima vanmiddag tegen de ploeg die één plek hoger stond dan de Asser club (de nummer 9 speelde tegen de nummer 8), maar dwong ondanks een veldoverwicht geen kansen af. Wat dat betreft was DVS'33, zeker in de omschakeling, een stuk gevaarlijker. Uit zo'n omschakelingsmoment scoorden de gasten in de 22e minuut de 0-1. De razendsnelle Benjamin Roemeon bleek niet te stuiten en de assist werd door spits Stef Nijland (met behulp van een ACV-verdediger) over de doellijn gewerkt. Die 0-1 stand bleef tot de rust op het scorebord, al hadden de bezoekers kansen genoeg op 0-2 en 0-3. ACV-doelman Ben Wormmeester bleek echter lastig te passeren. De thuisclub was tien minuten voor rust dichtbij de gelijkmaker, maar een kopbal van Pascal Huser werd gekeerd door doelman Daan Huiskamp.

Zes minuten na rust zorgde Nijland voor de 0-2 en na prima kansen voor Adriaan Kruisheer, Roemeon en Nassim El Ablak zorgde laatstgenoemde, van afstand, voor de 0 tegen 3. ACV, dat na rust vooral besluiteloos was, kreeg een klein kwartier voor tijd nog wel een terechte eretreffer. Luka Prljic kopte raak uit een corner van Freddy Quispel.

Veilig