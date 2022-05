DZOH maakt geen fout bij hekkensluiter

VOETBAL - De spanning in de top van de 2e klasse J in het zaterdagvoetbal blijft onverminderd hoog. De nummers 1 en 2 in deze klasse, DZOH en Gorecht, deden wat ze moesten doen: winnen. Daardoor blijft het gat tussen de twee kampioenskandidaten slechts één punt.

DZOH, dat met een gemankeerd elftal aantrad tegen NEC Delfzijl, kende een gemakkelijke middag tegen de hekkensluiter van de 2e klasse J. Toch kwam het krachtsverschil pas diep in de tweede helft ook op het scorebord tot uitdrukking, want pas in de 77e minuut scoorden de gasten via Joël Zweerink de 1-3. Diezelfde Zweerink had in de beginfase al de 0-2 gemaakt, nadat Tom Hiemstra de score had geopend. Bjorn Jansen en Martijn Speelman zorgden in de laatste minuten nog voor de 1-4 en 1-5.