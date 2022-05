Bekijk hier alle uitslagen in het zaterdagvoetbal

In de Derde Divisie werd de opmars van ACV gestuit door DVS'33, dat in Assen met 1-3 won. En in de 2e klasse J blijft het zowel in de top als in de gevarenzone razend spannend. De twee kampioenskandidaten, DZOH en Gorecht, wonnen. Maar ook twee Drentse clubs die vechten tegen degradatie, FC Meppel en De Weide, boekten een broodnodige zege.