Wonder in de maak? Fit Boys wint eerste wedstrijd van het seizoen

VOETBAL - Na 2 gelijke spelen en maar liefst 17 nederlagen is het dan eindelijk zo ver: Fit Boys wint een duel in het seizoen 2021/2022. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar door de zege houdt de club uit Beilen zicht op handhaving in de Derde Klasse. De achterstand op de 13e plaats, dat recht geeft op de play-off voor degradatie, is maar drie punten.