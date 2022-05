E&O toont karakter en houdt punt over aan ontmoeting met EHC

HANDBAL - De heren van E&O hebben knap een punt behaald op bezoek bij EHC uit Den Haag, 23-23. De Emmenaren wisten een grote achterstand goed te maken in een sterke tweede helft. E&O blijft door het gelijkspel op de 8e plaats staan in de Eredivisie.

Na rust leek het wel of er een andere ploeg in het veld stond. Vanaf een 12-14 achterstand maakte E&O 5 punten op rij, waardoor de Emmenaren opeens het heft in handen hadden. De thuisploeg bleek echter ook in staat om uit een ander vaatje te tappen, waardoor deze ontmoeting een echte strijd werd. Met nog 5 minuten op de klok stond er een 21-21 stand op het scorebord. Bij beide ploegen was de spanning duidelijk zichtbaar en het verschil kon niet meer worden gemaakt. De wedstrijd eindige in een 23-23 stand.