Hurry-Up laat Aalsmeer weer glippen: 'We missen gogme'

In de eerste speelronde van de HandbalNL League kwam Hurry-Up ook al een doelpunt tekort om een punt tegen Aalsmeer te pakken. In Noord-Holland werd het 27-26. Het gat met koplopers Volendam en Aalsmeer en Hurry-Up is met nog vier speelrondes te gaan bijna niet te overbruggen: zeven punten.

Na de zomer

Fiege: "We missen in de eindfase gogme. Het is de derde keer dat we met een punt verschil verliezen. We hadden er zo anders voor kunnen staan. Dit is zuur."