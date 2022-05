Unitas verliest met een punt verschil, dames E&O spelen gelijk

HANDBAL - In de Eerste Divisie heeft Unitas in eigen huis niet weten te winnen. De ploeg van Henk Jan Ottens verloor in een spannende wedstrijd met 27-28 van Handbal Houten. Ook bij de vrouwen was er geen succes in de Eerste Divisie. E&O speelde met 24-24 gelijk op bezoek bij VZV uit 't Veld.