Jeroen Veldmate: 'Er moeten nog een paar centjes bij'

Veldmate gunde het zijn ploeggenoot zeer en keek na afloop tevreden terug op het slotduel. "Vooral na rust hebben we het publiek gelukkig nog laten genieten. Achteraf had de score veel hoger kunnen en moeten uitvallen, maar met 3-0 en de winst van de vierde periodetitel was het gewoon prima."

Over zijn toekomst is er nog steeds geen duidelijkheid. "De club wil graag door en ook ik, maar we zijn nog niet tot elkaar gekomen. Of er simpel gezegd een paar centjes bij moeten? Ja, daar komt het op neer. Ik snap dat de club zo weinig mogelijk wil betalen, maar het is ook logisch dat de andere partij zoveel mogelijk wil. Niet dat ik het onderste uit de kan wil hoor, maar ik denk dat we een realistische eis hebben neergelegd bij de club."