vv Hoogeveen herstelt zich ijzersterk en mag nog hopen op titel

VOETBAL- vv Hoogeveen heeft zich prima herpakt na de ruime nederlaag van vorige week tegen Alphense Boys. De nummer twee in de Hoofdklasse A walste over directe concurrent SJC heen en won uit in Noordwijk met 2-6, waardoor de titeldroom in leven blijft.

Beide ploegen schoten uit de startblokken en wisten binnen zeven minuten het net te vinden. Hoogeveen kwam razendsnel op een 0-2 voorsprong, maar SJC reageerde direct en wist via Timo Verweij de aansluitingstreffer te maken: 1-2. Daarmee was de doelpuntenregen nog niet voorbij, want slechts vijf minuten later scoorde Tom Heerkes de 1-3 voor VV Hoogeveen. Na dat doelpunt keerde de rust terug in het spel van beide ploegen, en werd er voor rust niet meer gescoord.

Compleet overlopen

Hoogeveen gooide het duel zes minuten na rust definitief in het slot. Het was wederom Tom Heerkes die het net vond en de bal in de linkeronderhoek schoof: 1-4. Daarmee was de koek nog niet op voor de Drentse ploeg, want drie minuten later werd het zelfs 1-5. Ook Levon van Dijk scoorde zijn tweede van de wedstrijd. Daarmee was de buit binnen en wist nummer drie SJC niet meer waar het moest kijken, waardoor ook de 1-6 nog op het scorebord verscheen. Joost Screever schoot raak uit een vrije trap.