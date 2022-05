VV Roden stunt en verslaat koploper Hoogezand

De strijd om de titel in de Eerste Klasse F ligt weer volledig open. VV Roden won vanmiddag van koploper Hoogezand en pakt daardoor drie hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie: 3-4.

Enrico Wardenier zette de bezoekers uit Roden op een vroege voorsprong en schoot na vier minuten de 0-1 tegen de touwen. Daarna was het de beurt aan Hoogezand dat door doelpunten van Peter van Son en Justin Slor de voorsprong weer nam in de wedstrijd. Daarmee leek de ploeg uit de provincie Groningen weer orde op zaken te hebben gesteld, want het ging met een voorsprong aan de thee.

Niets bleek minder waar. Sommige spelers hadden de thee nog niet op, of de 2-2 lag al in het netje. Hugo Steenbergen herhaalde het kunstje van vorige week en wist ook nu snel na rust te scoren. Toch was Roden een minuut later weer terug bij af, toen Hoogezand de 3-2 scoorde. De koppies bleven echter niet hangen. Het was wederom Enrico Wardenier die het net wist te vinden: 3-3.