SVBO uit Emmen schiet niks op met gelijkspel tegen VV Jubbega

SVBO uit Emmen blijft in de middenmoot van de Eerste Klasse F staan na een doelpuntrijk gelijkspel tegen het Friese VV Jubbega. In Emmen golfde het duel op en neer, werd er volop gescoord, maar werden de punten uiteindelijk wel gedeeld: 2-2.

Jubbega nam het initiatief en kwam via oud-prof Xander Houtkoop op voorsprong. De oud-speler van onder andere FC Emmen, Heracles Almelo en SC Cambuur kreeg de bal mee van Jacco Kuiper en stiftte de bal in het dak van het doel om zo aan te tekenen voor de 0-1. Die wake-up call had de ploeg uit Emmen blijkbaar nodig, want het wist het duel daarna volledig om te draaien. Het kwam eerst via Mark Koopmans op 1-1 en vlak voor rust nam SVBO de leiding: 2-1 . Zo dook het met een tevreden gevoel de kleedkamer in voor de rust.