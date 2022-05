VKW uit Westerbork doet weer volop mee om de titel na overwinning op GRC Groningen

Bovendien heeft VKW nog een wedstrijd tegoed, waardoor het in theorie aanstaande donderdag koploper kan zijn in de Eerste Klasse F. Dan moet de ploeg het inhaalduel tegen WVV wel zien te winnen. Vanmiddag deed het in ieder geval goede zaken door met 2-0 te winnen van middenmoter GRC Groningen. Het duurde tot de 56e minuut totdat de brilstand van het scorebord verdween. Leon Santema scoorde de 1-0 namens WKV.

De spanning bleef tot de laatste minuut in de wedstrijd, maar uiteindelijk was het Jonas Nijland die de overwinning veilig stelde voor VKW en de eindstand aantekende: 2-0. Door de overwinning nadert de ploeg koploper Hoogezand tot een punt. Bovendien heeft de ploeg uit Groningen een wedstrijd meer gespeeld. Met nog vijf duels te gaan, heeft VKW alles nog in eigen hand en kan het aan het einde van de rit met de titel in handen staan.