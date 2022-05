Gomos komt valse start te boven en wint ruim van Stadspark

Gomos was in de openingsfase nog niet wakker en keek na twee minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Een valse start voor de ploeg uit Norg, die bezig is aan een prima periode in de 1e Klasse F en negen punten pakte uit de laatste vijf wedstrijden. Vlak voor rust stelde het orde op zaken en werd het gelijk via Wouter Honebeek.