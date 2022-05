Germanicus steelt overwinning in slotfase tegen FVC

Twee doelpunten in de laatste tien minuten zorgen ervoor dat Germanicus uit Coevorden vanmiddag een nipte overwinning boekt op FVC uit Leeuwarden. Het wint in eigen huis met 2-1.

FVC kwam na 31 minuten op voorsprong door een doelpunt van Marc Machiela. Het leek er daarna heel lang op dat die eindstand zou blijven staan tot aan de 84e minuut. Germanicus wist de gelijkmaker tegen de touwen aan te schieten. Daarmee leek de eindstand bepaald, maar niets bleek minder waar. In de 87e minuut kaapte Germanicus de overwinning toch nog voor de neus weg van FVC door de 2-1 te scoren. Na een paar minuten bleek dat genoeg te zijn voor de overwinning, waardoor Germanicus drie punten bijschrijft.

Het drukt hiermee FVC dieper in de degradatiezorgen. De ploeg uit Leeuwarden staat nu op de elfde plek in de Eerste Klasse F. Germanicus blijft stevig in de middenmoot staan en komt op 31 punten uit.