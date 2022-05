vv Emmen te laat op stoom in degradatiekraker en verliest vanTAC’90

VOETBAL- De degradatiekraker in de Hoofdklasse A tussen Vv Emmen en het Haagse TAC'90 is vanmiddag geëindigd in een nederlaag voor Vv Emmen: 1-2. Daardoor nemen de degradatiezorgen toe voor de ploeg van Kevin Waalderbos. Het staat nog altijd op de voorlaatste plek met 17 punten uit 24 duels.

Hoofdrol voor Osrouti

Na ruim tien minuten spelen openden de Hagenezen de score in Emmen. Yassin Irzi tekende op aangeven van El Osrouti aan voor de 0-1. Jan Jaap Wever kreeg namens Emmen daarna een enorme kans op de gelijkmaker, maar deze bleef uit. In de blessuretijd van de eerste helft eiste El Osrouti opnieuw een hoofdrol op, door dit keer met een afstandsschot de score voor de gasten te verdubbelen. Zo ging TAC rusten met een 0-2 voorsprong.

Emmen had zichtbaar moeite met het snelle en behendige elftal van TAC. Het aluminium voorkwam in de 49e minuut een derde tegentreffer voor Emmen. De poging van TAC spatte uiteen op de lat.

Fris bloed

Na zo'n twintig minuten gespeeld te hebben in de tweede helft bracht Waalderbos fris bloed in de ploeg. Dat wierp meteen zijn vruchten af. Zijn elftal brak vaker door de Haagse defensie. Door slordigheden bij de keeper van TAC, leverde dat kansen op voor de aansluitingstreffer. In de 81e minuut had Jonathan van Dorssen voor vrij doel de 2-1 op de slof, maar de bal rolde net naast. Enkele minuten later pegelde invaller Bart Jan Braams de 1-2 wel binnen.