SVBC en Buinerveen delen de punten in vermakelijk duel

VOETBAL- De topper in de Vijfde Klasse D tussen SVBC en Buinerveen is geëindigd in een enerverende 2-2. Koploper Buinerveen leek op rozen te zitten na een 2-0 voorsprong, maar SVBC kwam spectaculair terug.

Het was voor SVBC de laatste strohalm om nog mee te doen in de strijd om de titel. Buinerveen had voorafgaand aan de wedstrijd drie punten voorsprong op SVBC en een wedstrijd minder gespeeld. Daarvoor was winst eigenlijk wel noodzakelijk.

Buinerveen de betere ploeg

In de eerste helft was Buinerveen de betere ploeg, Na tien minuten viel dan ook de 0-1 van aanvoerder Roy Feiken, Daarna creëerde de ploeg van trainer Willy Kral ook de nodige kansen, maar er viel geen doelpunt. Het enige wapenfeit van SVBC was een schot dat net naast ging van Davey Geerts.

De wedstrijd leek helemaal gespeeld toen net na rust de 0-2 viel van Ozan Altun. De wedstrijd kwam echter terug door een doelpunt van Stan Bijl.

Rode kaart

In plaats van dat SVBC uitgebreid ging juichen, was er een opstootje te vinden voor het doel van Buinerveen. De scheidsrechter gaf Roy Feiken een rode kaart. Toen hij naar de kant liep, vertelde Feiken dat hij de boel juist probeerde te sussen.