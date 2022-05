SV Epe piekt bij Dalen, dat titel kan vergeten

VOETBAL - Hoewel Dalen-trainer Michel Kerkdijk voorafgaand aan het duel tegen koploper Epe al heel realistisch was en niet bezig was met eventuele titelkansen was die hoop er bij menig supporter van de thuisclub wel. Maar na negentig minuten eenrichtingsverkeer en een 0-6 eindstand is duidelijk dat Dalen zich volledig moet richten op plek 3, die wellicht kans geeft op het spelen van de nacompetitie.

Epe was op alle fronten beter dan Dalen op het knollenveld in het Drentse dorp en eigenlijk was het duel al bij rust beslist. Na 45 minuten stond het namelijk al 0-3 door treffers van Stefan Lokhorst, Luke Berkhoff en Henk Slot.