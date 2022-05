Duur puntenverlies voor Valthermond en SVZ in titelstrijd

VOETBAL - Valthermond deelde tot gisteren de koppositie in de 2e klasse K met GVAV-Rapiditas, maar de Drentse club verloor met 1-0 bij Veendam 1894 en zag de concurrent winnen van Nieuw Buinen, waardoor Valthermond nu drie verliespunten meer heeft dan de koploper.

Ook Rolder Boys mengt zich door een 0-2 zege bij Peize nog een beetje in de titelstrijd, maar de vijf punten achterstand is met nog vier duels te spelen lastig te overbruggen. Voor Rolder Boys waren Sander Jansen en Perr Kirchhoff de doelpuntenmakers.

In de 3e klasse B profiteerden de studenten van Forward van het gelijkspel van SVZ tegen HSC. Jochem Havekatte redde in de slotfase nog een punt, maar door het puntenverlies is de ploeg uit Zeijen niet langer gedeeld koploper. Forward won namelijk wel en deed dat met speels gemak tegen Nieuw Roden: 0-4.