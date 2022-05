Drents teamwork leidt tot zege Thom van der Werff in GP Bob Jungels

WIELRENNEN - Thom van der Werff (17) uit Annen heeft in Luxemburg de Grote Prijs Bob Jungels gewonnen. De eerstejaars junior uit Annen maakte in de finale deel uit van een kopgroep van vier man. De sprint werd aangetrokken door zijn ploeggenoot Karst Hayma uit Peize en Van der Werff kon het knap afmaken. Hayma werd zelf vierde.

"We reden op een omloop van twaalf kilometer en in ieder rondje zat een aardig steile klim", vertelt Van der Werff. "De koers ging over 133 kilometer en na zestig kilometer reed Hayma weg. Hij kreeg een mannetje mee. En na ruim zeventig kilometer sloot ik met nog twee mannen aan. In de finale bleven daar uiteindelijk vier mannen van over."

Internationale 1.1 UCI koers

De GP Bob Jungles is een internationale 1.1 UCI-koers voor junioren, het hoogste niveau waarin deze leeftijdscategorie uit kan komen. Van der Werff en Hayma rijden voor het Gepla-Watersly Road Team.

Bob Jungels is een Luxemburgs wielrenner die sinds 2021 uitkomt voor AG2R-Citroën. In 2010 won hij de wereldtitel tijdrijden bij de junioren. Twee jaar later won hij Parijs-Roubaix voor beloften. Ook werd Jungels al meerdere malen kampioen van Luxemburg, zowel op de weg als in het tijdrijden

Tsjechië

Een week eerder was Van der Werff ook al goed op dreef in Tsjechië. Toen finishte hij als zesde in de GP West Bohemia. En een dag eerder werd hij daar al vierde in het criterium.

