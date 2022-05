FC Emmen Podcast #35: Yes, volgend seizoen weer topscheidsrechters en de VAR

In de 35ste en laatste FC Emmen Podcast van het seizoen gaat het uiteraard over de scheidsrechterlijke dwalingen van afgelopen weekend in de eredivisie. FC Emmen keert uiteraard weer terug op dat niveau en krijgt dus ook weer te maken met de beste scheidsrechters van ons land én met de VAR. Een zegen of niet?

Duidelijk is dat er vanaf nu een spannende periode aanbreekt voor de club en ook de supporters, want met welke versterkingen hoopt de Drentse club volgend seizoen een goed figuur te slaan in de eredivisie. En moeten de fans van de FC Emmen Podcast dan al die tijd zonder podcast doorkomen. "Dat kunnen we onze luisteraars niet aandoen", aldus Dick Heuvelman. "Ik stel voor dat we een speciale podcast gaan opnemen als Bas Dost terugkeert op De Oude Meerdijk, een Dostcast dus."