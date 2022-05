René Hake nieuwe trainer van Go Ahead Eagles

VOETBAL - René Hake is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 50-jarige Drent tekent een contract voor drie jaar in Deventer, waar hij de opvolger wordt van Kees van Wonderen.

"Waar ik heel erg naar uitkijk, is de dynamiek van De Adelaarshorst", reageert de uit Erica afkomstige Hake op zijn aanstelling. "Het klinkt misschien als een cliché, maar dat is echt iets wat een elftal kan helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Dat is dit seizoen meermaals gebleken."

'Ervaren trainer'

Hake zijn laatste club was FC Utrecht. Daar werd hij in maart ontslagen na teleurstellende resultaten. Hij was toen bezig aan zijn derde seizoen in de Domstad, waar hij aanvankelijk Jong FC Utrecht onder zijn hoede had. Hake werkte eerder onder meer bij FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur.