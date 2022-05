DZOH laat geen spaan heel van Achilles 1894

VOETBAL - DZOH blijft koploper in de zaterdag 2e klasse J na een 6-1 overwinning op Achilles 1894. De overwinning was dik verdiend.

Door de overwinning blijft de ploeg van trainer Roy Stroeve ongeslagen koploper. Met nog vier duels te spelen heeft de ploeg uit Emmen 50 punten. Nummer twee Gorecht komt later vanavond in actie tegen SV Bedum en kan de achterstand terugbrengen tot één punt. Achilles 1894 blijft middenmoter in 2J met 30 punten uit 22 duels.

Na een gelijkwaardige beginfase namen de gasten uit Assen, na 16 minuten spelen, de leiding. Leon Regtop kopte een afgemeten voorzet beheerst achter doelman Diederik Bangma. Achilles, dat geteisterd werd door veel blessures, gaf de koploper goed partij. Vijf minuten later schoor Bjørn Jansen de 1-1 binnen achter doelman Renzo Hoving. De Asser doelman voorkam weer vijf minuten later nog de 2-1 van Farid Boughaleb, maar was na een half uur spelen kansloos toen Jansen, zijn tweede van de avond binnenschoot. De linker aanvaller omspeelde Hoving en had geen moeite om de 2-1 binnen te tikken.