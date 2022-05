Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Veel amateurclubs komen deze week in actie. Zo staat er voor de tweede-, derde- en vierdeklassers een compleet programma op de rol. In de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal deed koploper DZOH prima zaken door met 6-1 te winnen van Achilles 1894. Achtervolger Gorecht won ook en dus blijft het verschil tussen beide ploegen één punt.

Ook in de strijd tegen degradatie was er in deze klasse Drents succes. De Weide en FC Meppel pakten belangrijke zeges.

In de vierde klasse C eindigde de topper tussen ONR en Middelstum in 1-1. Koploper Niekerk profiteerde optimaal en nam de leiding nog steviger in handen.