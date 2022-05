Wereldkampioene BMX Lieke van der Aa (12) verslaat nu al meiden van zestien

In Klazienaveen heeft ze in de loop der jaren al heel wat bekers en truien verzameld. Haar eerste bekertje won ze in de categorie voor meisjes van vier en vijf jaar. Inmiddels is ze ook al drievoudig Nederlands kampioene en toen ze negen was, won ze brons op het wereldkampioenschap in Azerbeidzjan. Een jaar later pakte ze de wereldtitel in het Belgische Zolder. Ze heeft geen broertjes en zusjes, waardoor haar ouders wat makkelijker met haar mee kunnen reizen. Ook voor hen is het een mooie hobby.