Progressie stagneert maar Britt Roos houdt geloof in eigen kunnen

ATLETIEK - Britt Roos (18) uit Ruinen verhuisde vorig jaar augustus naar Amsterdam. Ze begon daar aan een studie geneeskunde en trainde volop door. Maar de progressie op de atletiekbaan bleef voor de regerend Nederlands junioren-kampioene op de 800 meter uit. En dat is best even slikken na alle successen uit het verleden.

"Ja dat is wel lastig", reageert Roos. "Vooral omdat je heel graag wil en je traint heel hard. Dus dat is soms heel erg frustrerend. Maar dit is ook topsport: dat bestaat uit hoogte- en dieptepunten. Maar plezier is het belangrijkste. En dat heb ik, dus dat helpt je er doorheen en dan heb ik het vertrouwen dat het helemaal weer goedkomt."

Fysieke verklaring

Roos traint bij MiLa Amsterdam. Een ambitieuze talentengroep van specialisten op de middellange afstanden die getraind wordt door Nils Pennekamp. Hoewel er meer oorzaken meespelen bij de stagnatie van de prestaties van Roos, is er volgens Pennekamp ook voor een deel een fysieke verklaring.

"Britt is van een 16-jarig meisje inmiddels een 18-jarige volwassen vrouw geworden. Vaak hoort in die ontwikkeling ook een stagnatie van prestaties", verklaart Pennekamp. "Het vrouwelijk lichaam verandert meer dan het mannelijk lichaam in die tijd en dan zie je wel dat dat vaker gebeurt."

MiLa Amsterdam

In de trainingsgroep van MiLa Amsterdam, die nu uit tien atleten bestaat, heeft ze het prima naar haar zin. "Het gaat van 400 meter tot 5.000 meter. Je trekt elkaar echt omhoog en nu zijn er meer meiden in het team waardoor we ook treintjes kunnen vormen waarin we kunnen trainen."

Ook het team rondom de atleten is geprofessionaliseerd. "We werken met een eigen fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en sportarts. Dus de randvoorwaarden die een professioneel team nodig heeft, zijn er", aldus Pennekamp.

Sponsors

De trainer wordt betaald door de gezamenlijke atletiekverenigingen uit Amsterdam en ook door de atleten zelf. De groep is net terug van een trainingskamp in Portugal van bijna een maand. Voor die kosten draaien de sporters zelf op en daarom zijn ze dan ook hard op zoek naar sponsors.