FC Meppel en De Weide doen goede zaken in degradatiestrijd

VOETBAL - Drentse hulp voor FC Meppel en De Weide vanavond. In het gevecht om de nacompetitie te ontlopen in de 2e klasse J wonnen beide ploegen van een provinciegenoot. De Weide was met 1-3 te sterk voor LTC, terwijl FC Meppel won bij SC Elim: 1-2.

Ondanks die zeges blijft het wel ongemeen spannend onderin de 2e klasse J. NEC Delfzijl lijkt afgehaakt te zijn. Die ploeg staat op 13 punten en is op weg naar de 3e klasse. Welke twee ploegen het vege lijf via de nacompetitie moeten redden is nog de vraag. Drie ploegen staan op 23 punten met nog 4 duels te spelen: The Knickerbockers, De Weide en Oosterwolde. FC Meppel staat daar drie punten boven.

LTC - De Weide

Tim Mulder bracht de gasten halverwege de eerste helft op voorsprong en na een kwartier in de tweede helft leek Mitchell Luchtenberg de beslissende 0-2 te maken. Maar LTC kwam kort na de 0-2 terug in de wedstrijd via Imre de Jonge, maar vijf minuten na de aansluitingstreffer bepaalde Mulder de stand op 1-3. Ondanks voldoende kansen voor de thuisclub kwam er geen verandering meer in de stand.

SC Elim - FC Meppel