Eerste zege Tiendeveen verdampt in laatste vier minuten: van 2-4 naar 5-4

De thuisclub kwam via Yoran Reinderink na een kwartiertje op 1-0, maar door goals van Mitchell van Goor, Jorden Fik en Yusuf Ucan stond het halverwege 1-3. Toen Rick Zondag veertien minuten voor tijd de 2-3 maakte leek de zege toch even in gevaar te komen, maar door de tweede goal van Ucan was de marge vier minuten later weer twee.