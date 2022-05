Spanning om titel in 4e klasse D: Borger wint, maar concurrent ook

VOETBAL - De titelstrijd in de zaterdag 4e klasse D blijft ook na gisteravond een gevecht tussen twee ploegen: SV Borger en WVV. De Drentse club won op eigen veld simpel van Wildervank, terwijl WVV met een minieme marge zegevierde bij HS'88.

Door die resultaten is het verschil tussen beide ploegen drie punten in het voordeel van Borger, maar die ploeg speelde wel twee duels meer dan de club uit Winschoten. Borger komt nog drie keer in actie, Winschoten dus nog vijf keer.