Zieke Lukkien niet bij uitreiking Gouden Schild

VOETBAL - Dick Lukkien is vanavond niet aanwezig bij de uitreiking van de Gouden Schild, als beste trainer van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, in Den Bosch. De oefenmeester is ziek en laat zich in Brabant vertegenwoordigen door bestuursvoorzitter Ronald Lubbers.

Om de prijs in de wacht te slepen moet Lukkien onder meer zien af te rekenen met Maarten Martens van Jong AZ en met John Heitinga, trainer van Jong Ajax. Beide trainers kwamen in het verleden als voetballer uit voor de club waar ze nu trainer zijn. Ook Rob Penders van FC Eindhoven is genomineerd.

Beste keeper

Niet alleen Lukkien maakt namens FC Emmen kans op een prijs. Ook doelman Michael Brouwer is genomineerd voor een Gouden Schild, als beste keeper in de Keuken Kampioen Divisie. Nick Olij (NAC), Nigel Bertrams (FC Eindhoven) en Stijn van Gassel (Excelsior) zijn de concurrenten van de doelman die dit seizoen 17 keer de nul hield en onlangs de Tonny van Leeuwen-Trofee in ontvangst mocht nemen als minst gepasseerde doelman in het betaalde voetbal.

Beste speler

Een derde prijs kan Rui Mendes eventueel winnen. De topschutter van de Drentse club, met vijftien treffers, is één van de genomineerden voor de titel "beste speler' van de Keuken Kampioen Divisie. De Portugese aanvaller moet zien af te rekenen met Thijs Dallinga (Excelsior Rotterdam), Robert Mühren (FC Volendam), Joey Sleegers (FC Eindhoven) en Patrick Pflücke (Roda JC).

Één categorie zonder Emmenaar